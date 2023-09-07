Избирком Херсонской области заявил, что предварительно голосование состоялось

Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Херсонской областной думы и муниципальных советов депутатов предварительно состоялось, сообщила журналистам в четверг председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Сегодня, 7 сентября, завершилось досрочное голосование на территории Херсонской области. Во всех 14 муниципальных округах, в труднодоступных населенных пунктах, а также в тех населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, и в муниципальных округах, где был объявлен режим ЧС, завершено досрочное голосование. Мы можем уже предварительно говорить о том, что голосование у нас состоялось", - сказала Захарова.