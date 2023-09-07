ЦИК РФ: более 25% избирателей ЛНР проголосовали на выборах депутатов разного уровня

В Центризбиркоме отметили, что голосование жителей новых регионов на экстерриториальных участках завершилось 4 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 25% избирателей Луганской Народной Республики (ЛНР) проголосовали на выборах депутатов Народного совета (парламента) ЛНР и совета городского округа Луганска. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ.

"Сегодня последний день досрочного голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего по состоянию на 18:00 седьмого сентября проголосовали: <…> Народный совет ЛНР - 26,47%, совет городского округа Луганска - 0,80%", - сказано в сообщении.

В ЦИК России отметили, что голосование жителей новых регионов РФ на экстерриториальных участках завершилось 4 сентября.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.