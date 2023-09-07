На выборах в Херсонской области будут эксперты из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки

Они прибудут из Бразилии, Индии, Исландии, Испании, Мозамбика, Нидерландов, сообщила председатель Избиркома региона Марина Захарова

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты из Бразилии, Индии, Исландии, Испании, Мозамбика, Нидерландов будут присутствовать на выборах в Херсонской области. Об этом сообщила ТАСС председатель Избиркома региона Марина Захарова.

"К нам едут международные эксперты из Индии, Бразилии, Мозамбика, Испании, Исландии, Нидерландов", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что несмотря на сложность избирательной кампании, наблюдатели от общественных организаций и политических партий отмечают открытость и легитимность процесса.