7 сентября, 18:42,
обновлено 7 сентября, 18:55
Единый день голосования

На выборах в Херсонской области будут эксперты из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки

Они прибудут из Бразилии, Индии, Исландии, Испании, Мозамбика, Нидерландов, сообщила председатель Избиркома региона Марина Захарова

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты из Бразилии, Индии, Исландии, Испании, Мозамбика, Нидерландов будут присутствовать на выборах в Херсонской области. Об этом сообщила ТАСС председатель Избиркома региона Марина Захарова.

"К нам едут международные эксперты из Индии, Бразилии, Мозамбика, Испании, Исландии, Нидерландов", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что несмотря на сложность избирательной кампании, наблюдатели от общественных организаций и политических партий отмечают открытость и легитимность процесса.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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