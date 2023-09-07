Постпредство РФ заявило, что действия Запада нарушают Устав ООН

По словам и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова, "Запад всеми силами стремится удержать свою глобальную гегемонию"

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Действия Запада, в том числе по конфликту на Украине, не имеют никакого отношения к принципам Устава ООН. Об этом заявил и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов, выступая на встрече Группы друзей в защиту Устава ООН в Брюсселе.

По его словам, "Запад всеми силами стремится удержать свою глобальную гегемонию, в том числе через навязывание неких "правил", под которыми никто не подписывался, но на которых якобы должен основываться миропорядок". "Это такой миропорядок, где чьи-то узкокорыстные интересы выдаются за общечеловеческие, где санкции используются без разбора и невзирая на международное право, где подавляются всякое инакомыслие и альтернативные точки зрения, где проблемы обеспечения прав человека и справедливого оказания гуманитарной помощи нуждающимся выворачиваются наизнанку и становятся предметами политического торга, - отметил он. - И как результат таких подходов мы наблюдаем многочисленные проявления двойных стандартов Запада. Один из наиболее неприемлемых для нас примеров, это когда на словах Евросоюз ратует за соблюдение прав национальных меньшинств, а на деле покрывает Киев в его политике дискриминации русского и русскоязычного населения Украины".

"Подобные западные действия не имеют никакого отношения к принципам, которые заложены в Уставе ООН как организации, призванной обеспечить многосторонность и скоординированность мировой политики. Именно поэтому работа Группы друзей в защиту Устава ООН приобрела поистине глобальное значение", - сказал он.

И.о. главы ведомства отметил, что "сегодня как никогда остро стоит вопрос о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения: через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса интересов либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии". "Это же относится и к украинскому вопросу, который нельзя рассматривать в отрыве от геополитического контекста. Ситуация на Украине и вокруг нее является всего лишь одним из элементов попыток узкой группы западных государств обратить вспять объективные процессы формирования многополярной архитектуры международных отношений. Беспрецедентные односторонние рестрикции против России и выбор в пользу конфронтации с нашей страной идут в том же русле стремления Запада любой ценой зацепиться за монополию в мировых процессах", - добавил дипломат.

По его словам, "в эту же западную логику укладывается и ставка Евросоюза на так называемую "формулу мира" и одновременное публичное отрицание любых иных предложений, выдвигаемых другими международными игроками". "Между тем данный украинский "план" не только не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, но и представляет собой бессмысленный ультиматум России, на основе которого мирное урегулирование невозможно", - сказал он.