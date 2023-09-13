Сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего". В ней принимают участие:

Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ; чрезвычайный и полномочный посол Андрей Денисов

Философ, доктор политических наук, доктор социологических наук, профессор, общественный деятель Александр Дугин

Чрезвычайный и полномочный посол; директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел РФ Мария Захарова

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; доктор исторических наук, заслуженный профессор; почетный председатель президиума, Совет по внешней и оборонной политике; член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Караганов

Проректор по научной работе, Дипломатическая академия МИД России; доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор; член Экспертного совета при комитете Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Карпович

Ректор, Дальневосточный федеральный университет; ученый, общественный деятель; член бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию; заведующий кафедрой "Безопасность в цифровом мире" и профессор кафедры "Защита информации" МГТУ им. Н. Э. Баумана Борис Коробец

Модератором выступает заместитель главного редактора журнала "Международная жизнь" Михаил Куракин.