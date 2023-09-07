Глава МИД Азербайджана и спецпосланник МИД России обсудили ситуацию вокруг Карабаха

В азербайджанском Министерстве иностранных дел отметили, что Джейхун Байрамов подчеркнул неприемлемость вмешательства армянской стороны во внутренние дела республики

БАКУ, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и спецпредставитель главы МИД РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев обсудили на переговорах в Баку ситуацию вокруг Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"На состоявшейся 7 сентября встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе", - говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана добавили, что Байрамов подчеркнул неприемлемость вмешательства армянской стороны во внутренние дела республики, а также приверженность Баку процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"Было отмечено, что необоснованные претензии Армении по поводу "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" и "блокады", а также отвергнутое Ереваном предложение об увеличении интенсивности использования Лачинской дороги параллельно с открытием дороги Агдам - Ханкенди показывают, что ситуация носит совершенно не гуманитарный, а политический характер", - информировала пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе переговоров Байрамов и Ховаев также обменялись мнениями о "других вопросах, вызывающих взаимный интерес".