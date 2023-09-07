На Чукотке начались выборы губернатора

Открылись 55 избирательных участков

ТАСС, 7 сентября. Выборы губернатора Чукотского автономного округа начались в регионе в 08:00 по местному времени (23:00 мск). Как сообщила ТАСС заместитель председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Ираида Смолягина, в регионе открылись 55 избирательных участков.

"Открылись для голосования 55 избирательных участков, которые будут работать 8, 9 и 10 сентября с 08:00 утра до 20:00 вечера. Всего в округе зарегистрировано 32 тыс. избирателей. Следить за проведением выборов в единый день голосования на всех избирательных участках Чукотки будут 222 общественных наблюдателя от Общественной палаты Чукотского автономного округа, а также 65 представителей "Единой России" и еще 41 от зарегистрированных кандидатов", - сказала Смолягина.

В выборах губернатора участвуют врио главы региона Владислав Кузнецов ("Единая Россия"), руководитель регионального отделения КПРФ Владимир Гальцов, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", директор филиала "Почты России" Александр Семериков, а также депутат Думы Чукотского АО Юлия Бутакова, выдвинутая региональным отделением ЛДПР.

Кузнецов руководит регионом с марта, когда был назначен президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора. До этого он был вице-губернатором Курганской области (в 2019-2021 годах) и первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики.

Выборы на Дальнем Востоке

В пятницу также начнется голосование на выборах глав и региональных парламентов в других регионах Дальнего Востока. Так, выборы губернатора Магаданской области также продлятся три дня - до 10 сентября включительно. В 08:00 по местному времени (00:00 мск) в регионе откроют двери 86 избирательных участков. Воспользоваться правом голоса смогут более 98 тыс. жителей. На кресло главы Колымы претендуют действующий губернатор Сергей Носов ("Единая Россия"), депутаты областной думы Сергей Гончаренко (КПРФ) и Роман Исаев (ЛДПР), а также главный специалист "МагаданВНИРО" Олег Прикоки ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября и в Приморье. В качестве кандидатов в них участвуют действующий глава региона Олег Кожемяко от партии "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Кирилл Рудюк, Денис Ковалев от Казачьей партии Российской Федерации, Инна Кошелева от ЛДПР, Александр Андони от "Коммунистов России". В регионе создано 1 265 стационарных избирательных участков. По данным на 1 июля, размещенным на сайте крайизбиркома, в Приморье зарегистрировано свыше 1,4 млн избирателей.

В Якутии с 8 по 10 сентября пройдут выборы главы республики и депутатов регионального парламента. Кандидатами на должность руководителя республики зарегистрированы действующий глава региона Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин от ЛДПР, Виктор Губарев, выдвинутый КПРФ, и Игорь Борисов от "Коммунистов России". В Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии заседают 70 депутатов: половина избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам. В регионе действуют 35 территориальных избирательных комиссий, 35 окружных избирательных комиссий, 791 участковая избирательная комиссия.

В те же три дня состоятся выборы губернатора в Амурской области. В них участвуют пять кандидатов: действующий глава региона Василий Орлов ("Единая Россия"), председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергей Рафальский, Борис Белобородов от КПРФ, представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгений Завгородний и представитель реготделения партии "Новые люди" Роман Санжаревский. В регионе создано 713 избирательных участков, из них 19 - временные. По данным областного избиркома, в регионе зарегистрировано 592,8 тыс. избирателей.

В Забайкальском крае с 8 по 10 сентября пройдут выборы депутатов законодательного собрания четвертого созыва. Половину из 50 парламентариев избирают по партийным спискам, другую - по одномандатным избирательным округам. Всего зарегистрировано 465 кандидатов, из них 114 - одномандатники. Кандидаты выдвинуты от восьми партий: от КПРФ, "Коммунистов России", "Единой России", ЛДПР, "Новых людей", Партии дела, "Родины" и "Справедливой Россия - Патриотов - За правду". Всего на территории региона будет работать 920 избирательных участков.

В Еврейской автономной области в течение трех дней пройдут 25 выборов местного уровня в пяти районах. Для избирателей откроются 104 избирательных участка. По итогам будет замещено 255 мандатов депутатов муниципальных районов, сельских и городских поселений.