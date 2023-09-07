7 сентября, 20:12
Единый день голосования

Москвичи с ограниченными возможностями здоровья смогут проголосовать на выборах онлайн

Разработчики адаптировали систему электронного голосования под скринридеры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московскую систему онлайн-голосования вновь адаптировали под работу различных ассистивных технологий, в том числе спецпрограмм, которые помогают при работе за компьютером пользователям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Москвичи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью смогут дистанционно проголосовать на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО, которые пройдут 8-10 сентября. Разработчики адаптировали систему электронного голосования под скринридеры - специальные программы, которые прочитывают элементы интерфейса с помощью синтезатора речи", - значится в публикации.

Там отмечается, что во время онлайн-голосования избиратели с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться привычными им программами и прослушать информацию, демонстрируемую на экране.

"Систему электронного голосования адаптируют под ассистивные технологии уже несколько лет. В частности, на выборах депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года, а также на выборах муниципальных депутатов в сентябре 2022 года москвичи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью смогли проголосовать онлайн самостоятельно", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияМосква
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