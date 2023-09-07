В МИД России заявили об увеличившемся интересе Турции к БРИКС

Директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский отметил, что партнерством с объединением интересуется также Индонезия

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Турция смотрит на объединение БРИКС с большим интересом. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу "ТВ БРИКС".

"Большой интерес к партнерству с БРИКС вне зависимости от того, что она сейчас не присоединилась, проявляет Индонезия. Посматривает, насколько нам известно, с очень большим интересом на БРИКС Турция", - сказал он, отвечая на вопрос, как может повлиять на развитие повестки "двадцатки" расширение БРИКС.