В России начинаются выборы в регионах

Они впервые пройдут в новых субъектах РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах разных уровней начинается в более чем 80 регионах России, их жителям предстоит в том числе избрать глав субъектов Федерации, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы и выбрать четырех депутатов Госдумы. Впервые в рамках единого дня голосования выборы парламентов пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Всего в этот раз состоятся свыше 4 тыс. выборов. В первую очередь, в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах РФ - выборы депутатов законодательных органов власти, в 17 регионах - выборы муниципальных депутатов. Среди кампаний этого года - выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени, закроются они 10 сентября.

Как в четверг заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, главными особенностями предстоящих выборов является то, что впервые в них участвуют четыре новых субъекта Федерации даже несмотря на военное положение, для этого ранее специально было скорректировано избирательное законодательство.

Решение о проведении в новых регионах выборов заксобраний и муниципальных депутатов ЦИК принял 15 июня после консультации с Минобороны и ФСБ России.

Участники и конкуренция

В нынешнем году в выборах разного уровня примут участие более 81 тыс. кандидатов, из них более 70 тыс. - от 20 политических партий при 25 зарегистрированных. Оставшиеся более 10 тыс. - самовыдвиженцы. Отказы в регистрации не превышает 1,5% от числа выдвинутых кандидатов. По словам Памфиловой, примерно такой же процент утративших статус кандидатов и выбывших после регистрации по собственному желанию, "в итоге доля зарегистрированных кандидатов - почти 95%".

Оценивая работу партий в избирательной кампании, глава ЦИК заявила, что они стали активнее работать на муниципальном уровне, а их политическая зрелость "невероятно выросла". По ее мнению, представители партий "стоят на страже интересов государства".

Средний конкурс на губернаторские кресла составил 4-5 человек.

Для организации выборов в единый день голосования задействованы 36 избирательных комиссий субъектов РФ, в которых проходят крупные выборы, 1 993 территориальные комиссии и около 55 тыс. участковых комиссий.

Многодневное голосование востребовано

Предстоящий единый день голосования будет третьим, когда будет применено многодневное голосование. По словам Памфиловой, правильность такого решения доказала жизнь, это показывают и социологические опросы.

На выборах высших должностных лиц трехдневное голосование будет идти в Республике Саха (Якутия), Хакасии, Алтайском, Приморском краях, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской областях, а также в Москве и Чукотском автономном округе, двухдневное - в Омской области, однодневное - в Тюменской области.

Выборы в заксобрания в течение трех дней пройдут в Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР и Ненецком автономном округе, в течение двух дней - в Башкортостане и Бурятии.

Голосование в новых регионах

Бороться за места в парламентах новых регионов будут партии, представленные в Госдуме, причем в ДНР и ЛНР в выборах участвует вся "думская пятерка". В Запорожской и Херсонской областях свои кандидатов не выставили только "Новые люди". Выборы в заксобрания регионов будут проходить по партийным спискам, депутатам Народных советов ДНР, ЛНР, Законодательного собрания Запорожской области и Херсонской областной думы потом в течение 45 дней предстоит избрать глав этих регионов из числа кандидатов, которых представит президент РФ. Генсовет "Единой России" уже предложил на эти посты действующих руководителей регионов, которые сейчас пребывают в статусе врио.

Костяк избиркомов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей составили люди, которые проводили референдумы по вопросу об их вхождении в состав России год назад. По словам Памфиловой, в составах избиркомов этих четырех субъектов РФ работают 44 члена, в 100 территориальных избиркомах - 830 человек, в 1 907 участковых избирательных комиссиях - более 18 тыс. человек. Для всех ЦИК ранее организовал обучение.

С 31 августа для жителей ЛНР и Херсонской области, а со 2 сентября и в ДНР с Запорожской областью до 7 сентября проходило досрочное голосование, это делалось силами выездных групп по адресам и на дворовых территориях. Параллельно с этим с 1 по 4 сентября в 81 субъекте РФ прошло голосование на 329 экстерриториальных участках, которые там организовали избиркомы четырех новых субъектов РФ.

Более 100 аналогичных участков были созданы и в самих этих четырех субъектах Федерации избиркомами, в чьих регионах пройдут выборы различного уровня.

В ДНР, ЛНР и Херсонской области участки откроются в 08:00 мск и будут работать до 20:00 мск. "8 сентября откроется 615 избирательных участков на территории ДНР. К проведению выборов полностью готовы. Для обеспечения безопасности были приняты исчерпывающие меры. Этим занимаются сотни сотрудников МВД и целого ряда других силовых ведомств", - сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома ДНР.

Как сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская, в регионе будет открыт 461 избирательный участок. На участках предприняты все меры безопасности: все участки находятся под круглосуточной охраной сотрудниками правоохранительных органов. За ходом голосования будут следить 87 наблюдателей от политических партий и Общественной палаты ЛНР.

На территории Херсонской области в период единого дня голосования будет функционировать 51 избирательный участок. "Безопасность жителям Херсонщины на избирательных участках, обеспечивают сотрудники МВД и Росгвардии, для того чтобы минимизировать возможные провокации со стороны Украины и в целом следить за безопасностью избирательного процесса", - отметили в пресс-службе регионального избиркома.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что 8 и 9 сентября голосование в регионе будет проходить только на дому, избирательные участки работать не будут. "Всего мы планируем открыть для голосования 10 сентября 482 избирательных участка, за исключением тех, что находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий и серой зоне", - сказала Катющенко.

Рекорд по ДЭГ

В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) охватит 381 избирательную кампанию, перед голосованием система 30-31 августа прошла тестирование, в которой приняли участие более 110 тыс. избирателей. По итогу тестирования критических уязвимостей выявлено не было. ДЭГ охватит 25 субъектов (Москва проводит дистанционное голосование на своей платформе), причем в 18 регионах ДЭГ будет применяться впервые.

Число желающих принять участие в ДЭГ на федеральной платформе на предстоящих выборах в два раза превысило рекорд, установленный в 2021 году, заявления подали 1 216 087 избирателей. В Москве подача заявлений не требуется. Памфилова при этом неоднократно подчеркивала, что выбор способа голосования "исключительно дело добровольное", о замене традиционного голосования на дистанционное речи не идет.