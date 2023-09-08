Жители Москвы и Подмосковья выберут 8-10 сентября мэра и губернатора

Голосование будет проводиться онлайн, на дому и на избирательных участках

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Очное и дистанционное голосование за глав регионов пройдет в Москве и Московской области в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Также в столичном регионе выберут областных и муниципальных депутатов.

Голосование в Москве

Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (Коммунистическая партия РФ), Сергей Собянин ("Единая Россия") и Борис Чернышов (ЛДПР). На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно будет с 08:00 мск 8 сентября до 19:59 мск 10 сентября, а на участках - с 08:00 мск до 20:00 мск все три дня. Отдать свой голос можно по прямой ссылке elec.mos.ru, которая заработает 8 сентября в 08:00 мск.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.

Сейчас пост мэра в Москве занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Выборы в Подмосковье

В Московской области пройдут 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

На выборы губернатора Подмосковья избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырех кандидатов: Андрея Воробьева от партии "Единая Россия", Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии "Справедливая Россия - За правду".

Согласно данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9 тыс. участковых избирательных комиссий, более 2,5 тыс. из них располагаются в образовательных учреждениях. Безопасность при проведении выборов будут обеспечивать почти 14 тыс. человек, среди них сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.

Также в этом году на территории Московской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Принять участие в нем имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате необходимо было заранее подать соответствующее заявление на портале госуслуг. По итогу поданных заявлений доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более 445 тыс. избирателям.