Глава Колымы первый среди руководителей регионов проголосовал на выборах

ТАСС, 8 сентября. Глава Магаданской области Сергей Носов в 08:35 по местному времени (00:10 мск) первый среди руководителей российских регионов, в которых в этом году проходят выборы губернаторов, воспользовался своим правом голоса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата губернатора.

"Сергей Носов проголосовал", - рассказали в пресс-службе. Голосовал губернатор на территории избирательного участка № 25, организованном в здании детского сада "Сказка" в Магадане.

Губернатор Магаданской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 98 390 человек. Голосование продлится в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября.

В выборах принимают участие четыре кандидата: директор спортивной школы по боксу, депутат Магаданской областной думы, секретарь обкома КПРФ по молодежной политике Сергей Гончаренко (КПРФ), депутат областной думы, помощник депутата Госдумы РФ, координатор магаданского регионального отделения ЛДПР Роман Исаев (ЛДПР), действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия"), главный специалист магаданского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии ("МагаданНИРО"), член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки (СРЗП).

О действующем губернаторе

Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье потомственного металлурга. Доктор технических наук. С 1983 года работал в металлургической отрасли, затем начал совмещать свою деятельность с политикой.

28 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, на тот момент мэра Нижнего Тагила, в связи с отставкой прежнего главы области Владимира Печеного. В сентябре того же года Носов одержал победу на выборах губернатора Колымы с результатом более 80% голосов (более 31,5 тысяч голосов).