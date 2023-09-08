В Приморье на выборах губернатора впервые открылся именной избирательный участок

Его назвали в честь погибшего в ходе СВО председателя территориальной избирательной комиссии Альберта Юнусова

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Именной избирательный участок, названный в честь погибшего в ходе специальной военной операции председателя территориальной избирательной комиссии Альберта Юнусова, впервые открылся в Приморье на выборах губернатора, сообщил журналистам заместитель председателя краевого избиркома Сергей Советников.

"Сегодня в 8 утра было торжественное открытие именного участка в селе Чугуевка №3312, <...> впервые в крае было принято решение об именном участке в память о нашем коллеге, о председателе территориальной избирательной комиссии Чугуевского района, который в июне этого года погиб на специальной военной операции <...>. У него два ордена мужества, один посмертно, поэтому было принято такое решение", - сообщил Советников.

Он уточнил что всего в регионе открылось 1 265 избирательных участков. Также открыто 226 участков на судах, находящихся в плавании, и 35 участков в местах временного размещения граждан: больницах, домах отдыха, санаториях, следственных изоляторах, воинских частях, в аэропорту и других.

"Проведено досрочное голосование на восьми участках полностью: это четыре участка в Красноармейском округе и четыре участка в Дальнереченском районе. Отголосовали досрочно 20 экстерриториальных участков, досрочно активно голосуют участки на судах, находящихся в плавании", - сообщил Советников.

Выборы губернатора края проходят в Приморье с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов в них участвуют действующий глава региона Олег Кожемяко от партии "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Кирилл Рудюк, Денис Ковалев от Казачьей партии Российской Федерации, Инна Кошелева от ЛДПР, Александр Андони от "Коммунистов России". По данным на 1 июля, размещенным на сайте крайизбиркома, в Приморье зарегистрировано свыше 1,4 млн избирателей. Организацию процедуры голосования обеспечивают более 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий.

Прошлые выборы губернатора в Приморье состоялись в 2018 году в два тура, результаты первого были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. Во втором туре победу одержал Кожемяко. В качестве самовыдвиженца он заручился поддержкой 420,7 тыс. избирателей (61,88 %).