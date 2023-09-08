Губернатор Забайкалья проголосовал на выборах в Заксобрание региона

Александр Осипов напомнил, что прийти на избирательные участки жители края могут в течение трех дней

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в 09:00 (03:00 мск) в первый день работы избирательных участков проголосовал на выборах депутатов в Законодательное собрание региона, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня началось голосование в Законодательное собрание Забайкальского края и другие органы по территории края. И мы специально постарались в период подготовки к зиме, подбора сена дать возможность людям три дня голосовать, выбрать удобный день. И в первый день я, естественно, пришел сам и проголосовал. Хочу напомнить, что за право высказывать свое мнение, голосовать, выбирать людей, которые повлияют на твою жизнь, боролось не одно поколение столетиями по всему миру. В том числе и в нашей стране это важное завоевание людей", - сказал Осипов.

Губернатор подчеркнул, что Заксобрание - главный законодательный орган в регионе, депутатами должны стать люди, которые по-настоящему болеют за своих избирателей. В действующем созыве были те, кто, по мнению Осипова, недостаточно хорошо выполнял свою работу и даже не появлялся в своих округах.

С 8 по 10 сентября пройдут выборы депутатов в Законодательное собрание Забайкальского каря. 25 депутатов избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным избирательным округам. Всего зарегистрировано 456 кандидатов. Кандидаты выдвинуты от семи партий: КПРФ, "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Родина" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".