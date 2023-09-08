Посол РФ в Оттаве заявил, что Москва не вмешивалась в канадские выборы

Олег Степанов подчеркнул, что Канада не предоставила никаких фактов, которые бы доказывали обратное

ОТТАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия никогда не вмешивалась в канадские выборы и общественные процессы, попытки обвинений Москвы в этом не имеют ничего общего с реальностью и являются лишь инструментом внутриканадских политических игр. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, комментируя решение канадских властей провести публичное расследование возможного вмешательства в дела Канады со стороны РФ, КНР и других государств.

"Россия никогда не вмешивалась ни во внутренние дела Канады в целом, ни в избирательные процессы в частности. Ни разу канадской стороной не было представлено фактов доказывающих обратное", - сказал дипломат. По его словам, "политистеблишмент в Оттаве делает ошибку, пытаясь убедить себя и избирателей, будто Москву интересуют результаты избирательных процессов в Канаде".

"Всем наблюдателям очевидно, что обвинения в адрес неких зарубежных сил во вмешательстве - удобный инструмент в политических играх внутри "оттавского пузыря". Вот только подобные теории заговора не имеют ничего общего с реальностью окружающего мира", - заключил Степанов.

Ранее в четверг министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан сообщил, что Оттава проведет публичное расследование предполагаемого вмешательства иностранных государств, в том числе России и Китая, в ее выборы и другие общественные процессы. Расследование возглавит судья из Квебека Мари-Жози Оуг, которая приступит к своим обязанностям 18 сентября. Как ожидается, к 29 февраля 2024 года она представит предварительный доклад, а само расследование должно завершиться в декабре того же года.

С февраля в Канаде продолжает муссироваться тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Премьер-министр страны Джастин Трюдо уже неоднократно заверял канадцев, что результаты всех последних федеральных выборов отражают исключительно волю избирателей. Китай также отвергал обвинения в свой адрес. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе в выборы.