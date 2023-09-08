Глава Амурской области проголосовал на выборах губернатора региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах губернатора региона, сообщили журналистам в амурском правительстве.

"Василий Орлов проголосовал на выборах губернатора Амурской области", - сообщили в правительстве.

В качестве кандидатов в губернаторы участвуют действующий глава региона Василий Орлов ("Единая Россия"), председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергей Рафальский, Борис Белобородов от КПРФ, представитель регионального отделения "Справедливой России - Патриоты - За правду" Евгений Завгородний и представитель реготделения партии "Новые люди" Роман Санжаревский.

Выборы губернатора проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Также в области проходя выборы главы региона, мэра Свободного и депутатов в 14 муниципалитетах. Всего в Приамурье открылось 713 избирательных участков, из них 19 - временные для тех, кто находятся в больницах, аэропорту, ожидают суда в СИЗО или работают на предприятиях с непрерывным циклом работы. По данным областного избиркома, в регионе зарегистрировано 592,8 тыс. избирателей. Из них более 2,5 тыс. амурчан, проживающих и работающих в отдаленных территориях области, проголосовали досрочно с 25 августа по 7 сентября.

"От участия в выборах, от сознательной гражданской позиции зависит будущее области, города или села. Тот путь, по которому будет идти развитие региона в ближайшие пять лет. Приамурье всегда было землей самостоятельных и неравнодушных людей, патриотов своей Родины. Сегодня, в непростое для страны время, участие в голосовании - это способ показать наше единство. Нашу ответственность за будущее области, за будущее наших детей", - цитируются слова Орлова.

Орлов руководит Амурской областью с мая 2018 года, когда был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года победил на выборах, набрав 55,6% голосов (108,2 тыс. голосов).