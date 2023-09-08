Айсен Николаев проголосовал на выборах депутатов парламента Якутии

Глава региона посетил избирательный участок в здании 33-й школы в Якутске

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в голосовании на выборах депутатов парламента. Он проголосовал на избирательном участке №779, организованном в здании 33-й школы в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

"Я много раз уже хожу на выборы, выборы не пропускаю. Это очень важно для того, чтобы ты ощущал свою сопричастность к той жизни, которая идет в республике, ее развитию. Я уверен, что люди сделают сегодня выбор за те партии, тех кандидатов, которые реально помогают людям, реально двигают нашу республику, нашу страну вперед", - сообщил Николаев журналистам.

В Якутии с 8 по 10 сентября проходят выборы главы республики и депутатов парламента. Кандидатами на должность руководителя республики зарегистрированы действующий глава региона Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин от ЛДПР, Виктор Губарев, выдвинутый КПРФ, и Игорь Борисов от "Коммунистов России". В Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии заседают 70 депутатов: половина избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам.

В регионе действуют 35 территориальных избирательных комиссий, 35 окружных избирательных комиссий, 791 участковая избирательная комиссия. По данным на 1 июля, в регионе зарегистрированы 641,5 тыс. избирателей.