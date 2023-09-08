Врио губернатора Красноярского края Котюков проголосовал на выборах главы региона

Помимо него, в выборах участвуют Александр Глисков, Ирина Иванова, Максим Маркерт и Андрей Новак

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков первый среди руководителей регионов Сибирского федерального округа (СФО), в которых проходят выборы губернаторов, проголосовал на избирательном участке. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

"Очень важные три дня для Красноярска и Красноярского края. За три дня надо сформировать команду людей, которые берут на себя ответственность за будущее развитие края", - цитирует слова Котюкова пресс-служба.

Выборы губернатора Красноярского края проходят с 8 по 10 сентября. Главу региона выбирают сроком на пять лет. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В выборах участвуют пять кандидатов: руководитель фракции ЛДПР в Красноярском заксобрании Александр Глисков (ЛДПР), депутат регионального парламента Ирина Иванова ("Зеленые"), врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия"), председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и руководитель фракции СРЗП в краевом заксобрании Максим Маркерт (СРЗП), а также заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак (КПРФ).

Предыдущие выборы губернатора прошли 9 сентября 2018 года. Губернатором края был избран Александр Усс (выдвинут "Единой Россией"), получивший 60,19% голосов.

О выборах в регионах Сибири

В пятницу также началось голосование на выборах глав и региональных парламентов в ряде других регионов СФО. Так, выборы губернатора Новосибирской области пройдут три дня - с 8 по 10 сентября включительно. Для этого открылись 804 избирательных участка. Проголосовать на них смогут 2,1 млн. жителей региона. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия) вице-спикер горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - За правду") и депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ).

Четыре кандидата претендуют и на кресло руководителя соседней Кемеровской области. Среди них действующий губернатор региона Сергей Цивилев ("Единая Россия"), депутат Законодательного собрания Кемеровской области Екатерина Грунтовая (КПРФ), депутат Законодательной думы Томской области Станислав Карпов (ЛДПР), вице-спикер Законодательного собрания Кемеровской области Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - За правду"). В области открылись все 1 604 избирательных участка. "Все участки на сто процентов готовы к работе. Предусмотрено все для комфорта и безопасности избирателей. На участках будут работать волонтеры для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья", - сообщила журналистам глава кемеровского избиркома Светлана Демидова.

В Алтайском крае с 8 по 10 сентября жители проголосуют за главу региона на 1 684 избирательных участках. Для голосования на выборах губернатора в регионе также образованы 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. Правом голоса могут воспользоваться почти 1,8 млн избирателей. В выборах принимают участие четыре кандидата: губернатор региона Виктор Томенко ("Единая Россия") и депутаты Алтайского заксобрания Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России").

В Хакасии в 08:00 часов местного времени (04:00 мск) открылись 375 избирательных участка. Проголосовать смогут 394,8 тыс. избирателей. На пост руководителя региона претендуют действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета региона Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России").

Также выборы региональных парламентов пройдут в Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях. "Выбираем депутатов Законодательного собрания - это основные региональные выборы. В соответствии с уставом Иркутской области 45 депутатов в составе Законодательного собрания, 22 из них избираются по одномандатным округам и 23 - по спискам. <…> Средняя конкуренция - от 5 до 7 кандидатов на округе, это нормальная конкуренция", - сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

В Красноярске и Абакане выберут депутатов городских советов, в субботу стартуют выборы на пост губернатора Омской области.