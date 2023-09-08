Андрей Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Кроме него на пост главы региона претендуют Евгений Лебедев от ЛДПР, бизнесмен Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - За правду", и депутат заксобрания региона Роман Яковлев от КПРФ

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах главы региона на участке №2001, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня я прошел процедуру проверки однократности выдачи бюллетеня - это новшество. Из уже отработанных процедур: система общественного наблюдения. <…> Каждое движение избирателей и членов комиссии постоянно под контролем общественников путем удаленного видеонаблюдения и архивирования видеозаписей", - рассказал Травников журналистам о способах обеспечения контроля на выборах.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области началось 8 сентября и продлится до 10 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата: вице-спикер горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - За правду"), действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") и депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ).

Всего в регионе, по словам председателя областной Общественной палаты и руководителя штаба общественного наблюдения Галины Гридневой, работают 1 804 избирательных участка. Наблюдение обеспечивают 1 944 общественных контролера - в 3,3 раза больше, чем на выборах в Госдуму в прошлом году.