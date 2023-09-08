8 сентября, 04:13
Единый день голосования

Глава Кузбасса проголосовал в первый день выборов

Сергей Цивилев посетил избирательный участок №331 в Кемерове

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Возглавляющий Кемеровскую область Сергей Цивилев проголосовал в первый день выборов.

"С 8 часов утра в Кузбассе работают 1 604 избирательных участка. Стартовали выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления. Глава региона Сергей Цивилев проголосовал на избирательном участке №331 в Кемерове", - говорится в сообщении Telegram-канала главы региона.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Жителям региона нужно будет выбрать губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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