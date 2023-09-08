В Магаданской области на выборах губернатора около 2 тыс. человек проголосовали досрочно

Речь идет о жителях труднодоступных сел, оленеводах, работниках маяков, метеостанций и золотодобывающих предприятий

ТАСС, 8 сентября. Около 80% жителей Магаданской области, имеющих право на досрочное голосование на выборах губернатора региона, отдали свои голоса за представленных кандидатов. Всего проголосовали около 2 тыс. человек, сообщил в пятницу ТАСС председатель избирательной комиссии Колымы Николай Жуков.

"Досрочно проголосовали около 2 тыс. человек. Это около 80% процентов от числа тех, о ком мы знаем, что должны голосовать досрочно", - рассказал собеседник агентства. Отмечается, что досрочно голосовали жители труднодоступных населенных пунктов, работники маяков, метеостанций и золотодобывающих предприятий, а также оленеводы.

В избиркоме добавили, что в 2023 году впервые на колымских выборах все избирательные участки оснащены видеокамерами. На самых крупных участках ведется видеотрансляция. На выборах работают 200 общественных наблюдателей.