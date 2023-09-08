Лавров оставил запись в Книге почетных гостей дома-музея основателя Бангладеш

Глава МИД РФ также возложил венок к мемориалу Шейх Муджибура Рахмана

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил в Дакке дом-музей лидера борьбы за независимость, отца-основателя Бангладеш Шейх Муджибура Рахмана и оставил там запись в Книге почетных гостей, передает корреспондент ТАСС.

"Мы ценим нашу общую историю и основание дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами, заложенное Шейх Муджибуром Рахманом", - говорится в записи, оставленной Лавровым.

Глава МИД РФ возложил венок к мемориалу основателя Бангладеш, затем для министра провели экскурсию по музею.

Шейх Муджибур Рахман родился 17 марта 1920 года. В 1971 году он стал первым президентом страны, в 1972 году - премьер-министром, в январе 1975 года вновь занял высший государственный пост.

15 августа 1975 году он был убит в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи - около 20 человек. Расследование обстоятельств гибели Рахмана не проводилось до 1996 года, когда премьер-министром страны стала его дочь Шейх Хасина, которая в момент убийства находилась в ФРГ. В 1998 году офицеры, принимавшие участие в перевороте, были заочно приговорены к смертной казни, пятеро из них были казнены в 2009 году. Последний смертный приговор был приведен в исполнение в 2020 году, когда был казнен скрывавшийся 24 года бывший офицер армии Бангладеш Абдул Маджед.