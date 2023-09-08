За ходом голосования на выборах губернатора Приморья следят более 2 тыс. наблюдателей

Всего в регионе образовано 1 265 избирательных участков

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Общественный контроль за ходом голосования на выборах губернатора в Приморье осуществляет 2 391 наблюдатель, все наблюдатели прошли для этого обучение, сообщил ТАСС председатель совета Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

"Мы пытаемся, чтобы [на каждом участке] было по два человека. <...> Все прошли обучение, есть разработанные методики, стандарты, к нам приезжают преподаватели сначала из Москвы, обучают здесь тех людей, которые потом едут по городам и селам и они уже становятся носителями этих знаний по правам и обязанностям наблюдателя, - рассказал Ступницкий. - <...> Обучение проходят все, <...> у нас уже сформирован корпус наблюдателей существенный, <...> те наблюдатели, которые в этом году вышли, там уже некоторые и не по два раза обучались. Есть со стажем, есть, кому нравится, есть, кто каждый год участвует".

Ступницкий отметил, что общественным наблюдателем может добровольно стать каждый гражданин с 18 лет, обладающий активным избирательным правом. В ходе обучения организуются модельные участки, на которых разбираются ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели, им разъясняют их права и обязанности, правила поведения в отношении избирательной комиссии и избирателей. Ступницкий напомнил, что общественные наблюдатели начали присутствовать на избирательных участках с 2018 года, за это время этот институт и подходы к подготовке заметно трансформировались. Сначала наблюдателям давали памятку, со временем были разработаны методики и стандарты, их начали обучать.

По словам Ступницкого, трехдневное голосование должно сделать процесс более удобным для избирателей. "Это для удобства людей, избирателей, три дня и делается, чтобы люди могли распределить свое время. Одна из основных установок <...> это как раз то, чтобы избиратель нашел время и пришел голосовать", - отметил собеседник.

Выборы губернатора края в Приморье проходят с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов в них участвуют действующий глава региона Олег Кожемяко от партии "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду" Кирилл Рудюк, Денис Ковалев от Казачьей партии Российской Федерации, Инна Кошелева от ЛДПР, Александр Андони от "Коммунистов России". В регионе образовано 1 265 избирательных участков, 8 из них уже полностью проголосовали, еще 35 участков образовано в местах временного пребывания и более 200 участков создано на судах, находящихся в плавании, большинство из них проголосовали досрочно. По данным на 1 июля, размещенным на сайте крайизбиркома, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей. Организацию процедуры голосования обеспечивают более 10 тыс. членов участковых избирательных комиссий.