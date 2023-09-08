В Москве открылись избирательные участки

Одновременно с "традиционными" участками стартовало дистанционное электронное голосование

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. избирательных участков открылись в столице. Они будут работать три дня, с 08:00 до 20:00.

"Всего в столице 2 тыс. участков для голосования по месту жительства. Также предусмотрено голосование в местах временного пребывания граждан - в больницах и СИЗО. Кроме того, москвичи могут проголосовать на дому", - сказал ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Одновременно с открытием "традиционных" участков в Москве стартовало дистанционное электронное голосование. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru посредством персональных гаджетов можно будет в течение 60 часов - с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а с помощью терминалов электронного голосования на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня.

Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ), Сергей Собянин ("Единая Россия") и Борис Чернышов (ЛДПР). На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.

Сейчас пост мэра в Москве занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.