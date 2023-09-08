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Единый день голосования

В Подмосковье открылись избирательные участки

Также на территории области будет применяться дистанционное электронное голосование

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 4 тыс. избирательных участков открылось на территории Московской области для проведения голосования по выборам губернатора Подмосковья, дополнительным выборам депутата Мособлдумы и по выборам в органы местного самоуправления в 10 городских округах. Избиратели смогут принять участие в голосовании в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября.

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В регионе пройдут 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

На выборы губернатора Подмосковья избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырех кандидатов: Андрея Воробьева от партии "Единая Россия", Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии "Справедливая Россия - За правду".

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в Московской области работают более 3,9 тыс. участковых избирательных комиссий, более 2,5 тыс. из них располагаются в образовательных учреждениях. Безопасность при проведении выборов будут обеспечивать почти 14 тыс. человек, среди них сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.

Также в этом году на территории Московской области будет применяться дистанционное электронное голосование.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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