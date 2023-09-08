Выборы в Москве начались под контролем наблюдателей

Они сообщили, что все участки открылись вовремя и голосование началось в полном соответствии с избирательными нормами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы в столице начались в штатном режиме, на всех участках находятся наблюдатели. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"100% наблюдателей на участках. Можем смело заявлять: Москва наблюдает", - сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что все участки открылись вовремя, наблюдатели уже проверили их работу и дистанционно сообщили в штаб о том, что голосование началось штатно и в полном соответствии с избирательными нормами.

Всего в столице прошли обучение 11,7 тыс. наблюдателей. Это москвичи разных возрастов, представители различных профессий. Также начала работу группа разбора. В случае любой нештатной ситуации на место готовы оперативно выехать мобильные бригады.

О выборах

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос можно по прямой ссылке elec.mos.ru, которая заработает 8 сентября в 08:00.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.