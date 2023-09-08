На территории ЛНР открылись избирательные участки

Как заверила замглавы избиркома республики Марианна Сумская, правоохранительные органы обеспечили безопасность в полном объеме

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки на территории ЛНР начали свою работу в первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания региона. Об этом сообщила на брифинге замглавы избиркома ЛНР Марианна Сумская.

"По состоянию на 08:00 открыты все избирательные участки, образованные на территории Луганской Народной Республики", - сказала Сумская.

Она добавила, что безопасность членов избирательных комиссий и избирателей обеспечена правоохранительными органами в полном объеме.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", КПРФ. Всего региональными отделениями были выдвинуты 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 кандидатов сняли свои кандидатуры.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые принимают участие в едином дне голосования. В Луганской Народной Республике изберут депутатов законодательного собрания, а также муниципальных депутатов.