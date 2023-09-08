В ДНР открылись избирательные участки

В республике изберут 90 депутатов Народного совета и 435 депутатов в 20 муниципальных округах

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Более 600 избирательных участков открылись в Донецкой Народной Республике в первый день голосования на выборах в парламент региона и муниципальные советы, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"[Открылись] 615 избирательных участков", - сообщили в избиркоме.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов России голосование на выборах депутатов региональных парламентов продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы проводилось с 31 августа по 7 сентября, выездные группы работали по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Также с 1 по 4 сентября проходило голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе России, на которых могли проголосовать граждане, имеющие прописку в ДНР. По итогам досрочного голосования в парламент региона явка составила 45,43%, в Донецкий городской совет - 45,78%.