8 сентября, 05:42,
обновлено 8 сентября, 06:16

Захарова заявила, что в инфополе Армении превалирует негативная информация о России

© МИД России

По словам официального представителя МИД РФ, Москва считает недопустимыми попытки разжечь вражду между странами за счет обвинения России во всех бедах армянского народа

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Информационное пространство Армении в последнее время отличается отчетливой тенденцией на распространение однобоких и негативных сообщений о России, что не может удовлетворить ни одну из сторон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване. Видео приветствия размещено в Telegram-канале российского дипведомства.

"Думаю, ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях. Это, безусловно, противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, Москва считает недопустимыми попытки разжечь вражду между РФ и Арменией за счет обвинения России во всех бедах армянского народа.

"Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа", - заявила Захарова. 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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