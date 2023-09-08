В Забайкалье более 3,3 тыс. человек досрочно проголосовали на выборах

От общего числа избирателей показатель составляет 0,43%

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 3,3 тыс. избирателей, живущих в отдаленных и труднодоступных районах Забайкальского края, досрочно приняли участие в выборах. Об этом ТАСС сообщил член избирательной комиссии региона Владимир Дмитриев.

"Всего проголосовали досрочно 3 325 избирателей. Явка ориентировочно в пределах 50% от числа людей, которые имели право проголосовать досрочно. Явка каждый год примерно такая", - сказал Дмитриев.

По его данным, всего досрочно в выборах в Забайкалье приняли участие 0,43% от общего числа избирателей.

С 8 по 10 сентября в Забайкальском крае проходят выборы депутатов в законодательное собрание региона. 25 депутатов избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным избирательным округам. Всего зарегистрированы 456 кандидатов, из них 112 - одномандатники. Кандидаты выдвинуты от семи партий: КПРФ, "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Родина" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".