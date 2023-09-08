Захарова назвала провокацией задержание обозревателя Sputnik и блогера Бадаляна

Официальный представитель МИД РФ считает, что задержание направлено на омрачение связей Москвы и Еревана

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Провокация с задержанием в Армении обозревателя "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна направлена на омрачение связей Москвы и Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване. Видео приветствия размещено в Telegram-канале российского дипведомства.

"И, конечно, о том, что буквально поразило вчера информационное пространство и России, и Армении тоже - это задержание обозревателя радио "Sputnik Армения" Геворкяна и блогера Бадаляна. Совершенная непосредственно во время проведения нашего с вами Российско-армянского медиафорума провокация направлена, видимо, на срыв этого важного для двусторонних отношений и для нашей актуальной повестки мероприятия. Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном - в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие", - подчеркнула она.