Штаб по наблюдению сообщил об интенсивном начале онлайн-голосования на выборах в Москве

В связи с этим время ожидания СМС для верификации личности избирателя может занять некоторое время

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наплыв желающих проголосовать электронно фиксируется на выборах в Москве, в связи с чем время ожидания СМС для верификации личности избирателя может занять некоторое время. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Массух.

"Идет второй час онлайн-голосования, и интерес к нему определенно есть, некий наплыв. Система была готова и успешно справляется. Есть небольшой затык у операторов: сообщение для верификации нужно некоторе время подождать", - сказал Массух.

Он подчеркнул, что система и терминалы электронного голосования работают штатно, очередей онлайн-избирателей нет.

"После снижения нагрузки все СМС будут доставлены до адресатов. <…> В такой ситуации следует просто дождаться, когда она придет. Пока СМС не пришла бюллетень не открыт, а значит, что вернуться в систему избиратель сможет и позже - в любое удобное время", - добавили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

О выборах

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Москвичам предлагается сделать свой выбор онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно проголосовать с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.