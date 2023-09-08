В Приангарье на выборы депутатов Заксобрания назначили около 7,4 тыс. наблюдателей

В регионе открылись 1 875 избирательных участков

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 7,4 тыс. уведомлений о присутствии наблюдателей на избирательных участках 8-10 сентября представили в Иркутской области, где выбирают депутатов Законодательного собрания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"7 379 наблюдателей назначены в участковые комиссии, это на все три дня голосования. Уведомления представлены от партий, Общественной палаты. Каждый субъект может назначить по три наблюдателя на каждый день, то есть в сумме девять человек. И они наблюдать могут поочередно", - сказали в пресс-службе.

В пятницу в 08:00 (03:00 мск) в Иркутской области открылись 1 875 избирательных участков для голосования на выборах депутатов Заксобрания. Предстоит избрать 45 парламентариев, 22 из них избираются по одномандатным округам и 23 - по спискам. Своих кандидатов выдвинули семь партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская платформа" и Российская партия свободы и справедливости. На 1 июля численность избирателей в Иркутской области составляла 1 832 276 человек.

С 25 августа по 4 сентября в 14 районах прошло досрочное голосование, в нем приняли участие более 2 тыс., или около 33% избирателей. Оно проходило в местностях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Бюллетени туда доставляли авиацией и водным транспортом.

Предыдущие выборы в Заксобрание Иркутской области проходили в сентябре 2018 года. Голосование проводилось в течение одного дня. Явка составила 26,33%.