Первые 50 тыс. избирателей получили электронные бюллетени на выборах мэра Москвы

Очное и дистанционное голосование пройдет в городе в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы за первые почти 2,5 часа его проведения. Об этом сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

"Выдано бюллетеней - 54 051, получено бюллетеней - 50 тыс. До окончания голосования 2 дня 9 часов 38 минут", - значится в сообщении.

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно будет с 08:00 мск 8 сентября до 19:59 мск 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос можно по прямой ссылке elec.mos.ru, которая заработает 8 сентября в 08:00.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.