8 сентября, 07:36,
обновлено 8 сентября, 07:48
Единый день голосования

В Магаданской, Сахалинской областях и Приморском крае досрочно проголосовали 5 010 человек

Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, на всех судовых избирательных участках проводилось досрочное голосование

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек проголосовали на досрочных выборах в органы государственной власти в Магаданской, Сахалинской областях и Приморском крае. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

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"Что касается выборов в органы государственной власти субъектов на судах, которые в день голосования находятся в плавании: было образовано 259 избирательных участков в Приморском крае, Магаданской, Сахалинской области. На всех судовых избирательных участках проводилось досрочное голосование. По состоянию на вчерашний день, на 7 сентября, проголосовало 5 010 избирателей", - сказала она.

Она добавила, что в Магаданской и Сахалинской областях досрочное голосование на судовых участках уже завершилось, а в Приморском крае завершается сегодня.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. выборов в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайМагаданская областьСахалинская область
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