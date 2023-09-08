МИД сообщил, что страны ОДКБ и СНГ "сверили часы" по повестке дня 78-й сессии ГА ООН

В министерстве заявили, что принято решение продолжить подобную практику в будущем

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и государства - члены СНГ скоординировали подходы и провели сверку часов по повестке дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом говорится в сообщениях МИД РФ. Консультации сторон прошли 6 сентября в Москве.

Как отметили в российском министерстве, консультации представителей стран ОДКБ подтвердили высокую степень совпадения внешнеполитических подходов членов организации, а также нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества в ООН. "Обсуждены возможности подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, становление соответствующей правовой базы. Акцентирован потенциал организации в глобальных усилиях по поддержанию мира, - указали в МИД РФ. - Проведена сверка часов по ситуации в Афганистане с акцентом на деятельность Миссии ООН по содействию в этой стране. Одной из ключевых задач должно оставаться создание условий для скорейшей разморозки незаконно заблокированных афганских банковских активов и мобилизации донорских средств на восстановление национальной экономики".

При этом участники единодушно выступили в пользу восстановления роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в согласовании интересов стран-членов. "В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по выдвинутой генсекретарем ООН [Антониу Гутерришем] инициативе "Новая повестка для мира". Отмечено, что любые реформенные преобразования следует реализовывать только по достижении максимально широкого согласия членов мирового сообщества", - добавили в российском дипведомстве.

Консультации стран СНГ также носили конструктивный характер и "позволили согласовать шаги по дальнейшему углублению взаимодействия между партнерами по СНГ на площадке всемирной организации". "Принято решение продолжать практику подобных сверок часов в будущем", - указали в российском министерстве.

"Основное внимание было уделено координации позиций государств - участников СНГ, их приоритетам и инициативам в ходе предстоящей сессии ГА ООН, реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также взаимной поддержке кандидатур на выборах в органы ООН ограниченного состава", - подчеркнули в МИД РФ.