8 сентября, 08:19
Единый день голосования

Кандидат в мэры Москвы от "Новых людей" Даванков проголосовал на выборах

Для голосования он прибыл в избирательный участок на Пулковской улице

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность мэра Москвы от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков проголосовал на выборах столичного градоначальника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

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Для голосования он прибыл утром 8 сентября в избирательный участок на Пулковской улице на севере Москвы.

"Сегодня мы выбираем, какой будет наша Москва в ближайшие пять лет. Поэтому призываю всех найти время и прийти на участки до 10 сентября. <…> Главное, о чем нужно помнить, - ваш голос имеет значение. И сегодня решаете именно вы. Придите на участки и проголосуйте за будущее Москвы", - сказал Даванков, слова которого цитирует пресс-служба. 

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