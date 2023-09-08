8 сентября, 08:17
Единый день голосования

Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Председатель Госдумы проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе палаты парламента.

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"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 8 сентября, проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы", - отметили там.

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияЕдиный день голосованияМосква
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