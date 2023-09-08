Председатель Госдумы проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе палаты парламента.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 8 сентября, проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы", - отметили там.

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.