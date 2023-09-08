Борис Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что избирательная кампания по выборам мэра Москвы прошла достойно

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) проголосовал на избирательном участке №73 в Малом Кисловском переулке на выборах главы столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе политика.

"Важно, чтобы люди и старшего поколения, и среднего возраста, и молодежь управляли своим городом, своей судьбой и своей жизнью. Призываю всех прийти на голосование и сделать свой выбор: очень удобный формат трехдневного голосования", - заявил Чернышов, которого цитирует пресс-служба.

Политик подчеркнул, что избирательная кампания по выборам мэра Москвы прошла достойно.

Очное и дистанционное голосование будет идти в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.