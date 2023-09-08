Слуцкий: жители новых регионов РФ ответят на угрозы США своим голосованием на выборах

Лидер ЛДПР подчеркнул, что международные эксперты, не испугавшиеся западных "предупреждений и страшилок", достойны самого большого уважения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Жители новых регионов России в избирательных бюллетенях дадут достойный ответ всем санкционным угрозам Вашингтона. Так лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных санкциях в отношении международных наблюдателей на выборах на новых российских территориях и в Крыму.

"Донбасс, Запорожье, Херсонщина сегодня на демократических выборах избирают власть, которая сможет гарантировать им право говорить и думать на родном русском языке, право на жизнь без нацизма, право на сохранение традиционных семейных и культурных ценностей, право на благополучие стариков и детей. И главное - право на мир! Уверен, что люди на новых российских территориях дадут в избирательных бюллетенях достойный ответ всем санкционным угрозам Вашингтона", - отметил парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что международные эксперты, не испугавшиеся западных "предупреждений и страшилок", достойны самого большого уважения. "Не сомневаюсь, их слово правды обязательно будет услышано в мире, который гораздо шире границ "золотого миллиарда", - заключил он.

Единый день голосования состоится 10 сентября. В части регионах РФ голосование будет трехдневным - 8, 9, 10 сентября. Впервые в выборах примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.