Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах главы региона и депутатов облдумы

Станислав Воскресенский также является кандидатом в губернаторы

ТАСС, 8 сентября. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на выборах главы региона и депутатов Ивановской областной думы VIII созыва, которые проходят с 8 по 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"Гражданский долг выполнен", - приводит пресс-служба слова губернатора. Воскресенский также пожелал членам участковой избирательной комиссии спокойной и ритмичной работы. Сообщается, что глава региона проголосовал на избирательном участке №103 в средней школе №14, расположенной в микрорайоне Авдотьино в Иванове.

О выборах

Выборы губернатора и депутатов регионального парламента проходят в Ивановской области с 8 по 10 сентября, всего в регионе зарегистрировано 773 636 избирателей. На должность главы региона претендует пять кандидатов: действующий губернатор Станислав Воскресенский, первый секретарь Ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов, руководитель реготделения ЛДПР Дмитрий Шелякин, председатель совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Павел Попов и первый секретарь ивановского обкома КПРФ Александр Бойков.

На выборах депутатов Ивановской областной думы для участия по единому избирательному округу регистрацию прошли шесть политических партий: "Новые люди", "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, СРПЗ и "Коммунисты России". По одномандатным округам, помимо перечисленных, участвуют партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Яблоко".

Предыдущие выборы главы региона и депутатов облдумы проходили в течение одного дня - 9 сентября 2018 года. На должность главы региона претендовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя региона Станислав Воскресенский (баллотировался от "Единой России"), получивший 65,72% голосов избирателей. По единому областному округу на выборах депутатов в облдуму прошли четыре избирательные объединения: "Единая Россия" (34,14% голосов), КПРФ (26,92%), ЛДПР (16,33%), "Справедливая Россия" (8,22%). Дополнительно по одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мест, КПРФ - два места, "Справедливая Россия" - одно место. Явка составила 32,9%.