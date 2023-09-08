Пушилин проголосовал на выборах

Врио главы ДНР подчеркнул важность процедуры, которая определит будущее не только региона, но и всей страны

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин принял участие в голосовании на выборах в парламент региона (Народный совет ДНР) и муниципальные органы, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Проголосовал на одном из избирательных участков, и вас призываю, дорогие земляки: если вы еще не успели проголосовать - обязательно дойдите до своих избирательных участков, сделайте свой выбор", - написал Пушилин.

Он подчеркнул важность процедуры, которая определит будущее не только региона, но и всей страны.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий.