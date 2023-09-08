В ЦИК предупредили о появлении фейковых сайтов избиркомов

Зампред Центризбиркома Николай Булаев считает, что их появление будет носить системный характер

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев предупредил о том, что начали появляться фейковые сайты избирательных комиссий субъектов РФ. Он считает, что их появление будет носить системный характер.

"Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер. <...> Но я уверен, что мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем", - сказал он.

По словам Булаева, ЦИК предупредил избирательные комиссии в регионах о том, что также стали появляться фейковые чаты, где сотрудников избиркомов пытаются спровоцировать на какие-либо действия.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.