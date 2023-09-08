МИД РФ: страны G7 давят на Индию для отражения в документах G20 своих подходов по Украине

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Страны "семерки" (G7) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах саммита Группы двадцати (G20) своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите Группы двадцати.

"Страны "семерки" (прежде всего США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий "двадцатки" своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины", - отметили в российском дипведомстве.

"Индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата Группы двадцати. Индия отвергла требования Запада по приглашению Украины к участию во встречах этого формата, тем самым не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной "вахты" Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями", - добавили в МИД РФ.

Попытки искусственно насыщать повестку "Группы двадцати" вопросами мира и безопасности чреваты потерей дееспособности формата, отметили в дипведомстве.