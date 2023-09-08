МИД РФ сообщил, что члены G20 на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Афросоюз

Соответствующий пункт включен в проект декларации лидеров, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Члены Группы двадцати (G20) на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Афросоюз, соответствующий пункт включен в проект декларации лидеров. Об этом говорится в сообщении МИД РФ к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите G20.

"Отдельное внимание уделяется инициативе по включению Африканского союза в число полноправных участников "двадцатки". Россия одной из первых поддержала данную заявку наших африканских партнеров. Принятие данного регионального объединения в члены Группы двадцати намечается на саммите в Нью-Дели, соответствующий пункт включен в проект декларации лидеров", - указали в дипведомстве.