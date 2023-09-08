Губернатор Самарской области проголосовал на выборах главы региона

Дмитрий Азаров посетил избирательный участок №2918 в школе №132 имени Героя Советского Союза Губанова в Самаре

САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона на избирательном участке №2918 в школе №132 имени Героя Советского Союза Г. П. Губанова в Самаре, передает корреспондент ТАСС.

"Я думаю, что сегодня удобнее [голосовать] для многих людей. Предварительный опрос - а мы уточняли мнение людей, над этим работала областная избирательная комиссия, - [показал, что] люди говорили, что пятница для многих удобнее. В субботу и воскресенье есть желание у кого-то выехать и за город в том числе, поэтому три дня дают возможность голосовать в удобное для каждого человека время", - сказал Азаров.

Выборы губернатора Самарской области проходят с 8 по 10 сентября включительно. Участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. По данным регионального избиркома, число избирателей составит более 2,4 млн человек. Результаты выборов будут определены не позднее 19 сентября.

На должность губернатора Самарской области выдвинуты пять кандидатов. В их числе действующий глава региона Дмитрий Азаров (выдвинут партией "Единая Россия"), Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Лескин (КПРФ), Александр Степанов (ЛДПР), Сергей Пухаев ("Новые люди").

Срок полномочий действующего губернатора истекает в 2023 году.