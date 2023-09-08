Дипломаты РФ и КНР обсудили проекты по энергетике в Арктике и развитие Севморпути

Стороны достигли договоренности о проведении следующего раунда консультаций в 2024 году в Китае

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов и спецпредставитель дипведомства КНР по вопросам Арктики Гао Фэн провели в четверг консультации по Арктическому региону с акцентом на реализацию совместных проектов и развитие Северного морского пути.

"Стороны подробно обсудили реализацию совместных проектов в высоких широтах, прежде всего в области энергетики, инвестиций, науки, транспорта, включая развитие и использование инфраструктуры Северного морского пути, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ключевого межправительственного форума в Арктике - Арктического совета", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

В министерстве отметили, что между сторонами состоялся конструктивный и предметный обмен мнениями о путях дальнейшего взаимодействия в Арктическом регионе в новых геополитических условиях в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. "Подчеркнута приоритетность арктического направления в контексте реализации национальных интересов России и Китая, - указали в российском дипведомстве. - Отмечена обоюдная заинтересованность в сохранении Арктики как территории мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в целях обеспечения ее устойчивого и безопасного развития".

"Двусторонняя кооперация по этим и другим актуальным вопросам арктической повестки будет и далее укрепляться, - подчеркнули в МИД РФ. - Достигнута договоренность о проведении следующего раунда консультаций в 2024 году в Китае".