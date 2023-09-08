Почти все избиратели в Херсонской области голосуют по российскому паспорту

Как сообщили в ЦИК РФ, проголосовать на выборах в новых регионах можно любому жителю области, предъявив российский паспорт или паспорт Украины

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Практически все, кто приходит на избирательные участки в Херсонской области, голосуют по паспорту гражданина РФ. Об этом сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко в информационном центре комиссии.

"И еще одно очень важное наблюдение, которое все видели на избирательных участках: несмотря на то, что решениями законодательных органов РФ, региональными законодательными актами, решениями избирательной комиссии нашим гражданам, которые голосуют на Херсонщине, было разрешено показывать в качестве документа, удостоверяющего личность, помимо паспорта РФ, другие документы. Мы отмечаем, что практически все, кто приходит на избирательный участок, показывают паспорта Российской Федерации", - сказал Шевченко, который находится сейчас в Херсонской области и следит за ходом голосования от ЦИК РФ.

Проголосовать на выборах в новых регионах можно любому жителю области, предъявив паспорт Российской Федерации или паспорт Украины. Это стало возможным благодаря закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Документ позволяет новым регионам вводить свои особенности при проведении выборов. Так, жители новых регионов во время голосования могут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие, в том числе украинские.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.