МИД заявил о борьбе с попытками Запада увязать экономические проблемы с Украиной в G20

Министерство сообщило, что цель такой работы - "развенчивание мифа об "агрессивности" России"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия плотно работает со всеми странами Группы двадцати (G20, "двадцатка"), противодействуя попыткам Запада увязать экономические и гуманитарные проблемы мира с конфликтом на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите G20.

"Плотно работаем со всеми странами "двадцатки" в целях развенчивания создаваемого Западом мифа об "агрессивности" России, противодействия попыткам увязки гуманитарных и экономических проблем в мире исключительно с конфликтом на Украине, который вызван и подогреваем американцами в ущерб общеевропейской безопасности и перспективам стабильного социально-экономического прогресса на Евразийском континенте", - отметили на Смоленской площади.

В дипведомстве указали, что подобная линия на сталкивание стран и партнеров "неоднократно в прошлом апробировалась вашингтонской администрацией для разжигания войн и противостояний", а также ослабления геополитических конкурентов и создания по периметру их границ постоянных очагов напряженности.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.