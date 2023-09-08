Сальдо проголосовал на выборах

Врио губернатора Херсонской области отметил активность избирателей

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на избирательном участке в Геническом муниципальном округе на выборах депутатов Херсонской областной думы и муниципальных советов депутатов, передает корреспондент ТАСС. Он отметил, что избиратели активно идут на открывшиеся в этот день стационарные участки.

"Владимир Васильевич, я надеюсь, что вы оценили тот масштаб подготовки, который провела избирательная комиссия Херсонской области, чтобы все наши граждане сегодня пришли и изъявили свою волю", - сказала, обращаясь к Сальдо, прибывшая на участок председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Действительно, сама подготовка к избирательному процессу, решение, которое было принято центральными органами нашей власти и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации о проведении выборов в новых субъектах, [в том числе] и у нас в Херсонской области, говорит о том большом внимании и стремлении как можно быстрее создать условия для граждан, проживающих в Херсонской области, наших земляков и всех наших коллег в трех субъектах еще. <...> В первый раз (выбирается первый созыв органов местного самоуправления - прим. ТАСС) Центральная избирательная комиссия и наша комиссия, которую возглавляет Марина Захарова, проделали огромнейшую работу, чтобы подготовить избирательные участки, чтобы организовать все новые возможные формы голосования, которые законно внедряются в практику российского избирательного законодательства", - ответил Сальдо.

Он также отметил, что избиратели активно участвуют в голосовании. "Это говорит о том, что люди хотели и ждали этого события, ждали именно восстановления исторической справедливости. Мы в составе Российской Федерации, вместе в единой большой России", - отметил Сальдо.

Надежда на лучшее

Жительница Генического муниципального округа Анна с полуторагодовалым Иваном на руках проголосовала на избирательном участке вслед за Сальдо. Она отметила, что с ребенком, которого не с кем было оставить дома, ее пропустили без очереди.

"Украина уже надоела. Надеюсь, что после выборов станет лучше. При России много чего изменилось <...>. Россия намного больше дала, чем Украина", - рассказала Анна.

Еще одна избирательница Ольга Михайловна отметила, что за год после прошедшего в Херсонской области референдума о воссоединении с Россией власти в регионе активно ремонтируют дороги, модернизируют больницы, благоустраивают школы и детские сады.

"Самого хорошего ждем от этих выборов, как, в общем-то, всегда ждали от выборов [в украинский период]. Надеемся, что эти выборы будут именно теми выборами, которые мы действительно дождались", - добавила она.